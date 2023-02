Alcaraz senza sconfitte nel 2023: in semifinale anche a Rio (Di sabato 25 febbraio 2023) Sette partite, sette vittorie. E' il bilancio di inizio 2023 del murciano Carlos Alcaraz, campione a Buenos Aires e ora semifinalista all'ATP 500 di Rio de Janeiro, trasmesso su SuperTennis e ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) Sette partite, sette vittorie. E' il bilancio di iniziodel murciano Carlos, campione a Buenos Aires e ora semifinalista all'ATP 500 di Rio de Janeiro, trasmesso su SuperTennis e ...

