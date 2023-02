Alcaraz ancora imbattuto nel 2023: è in semifinale a Rio (Di sabato 25 febbraio 2023) Continua l'imbattibilità di Carlos Alcaraz in questo 2023. Dopo il torneo vinto la settimana scorsa a Buenos Aires, lo spagnolo, numero due del mondo, è in semifinale nell'Atp 500 di Rio. La testa di ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 febbraio 2023) Continua l'imbattibilità di Carlosin questo. Dopo il torneo vinto la settimana scorsa a Buenos Aires, lo spagnolo, numero due del mondo, è innell'Atp 500 di Rio. La testa di ...

