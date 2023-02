Al Nassr, per la difesa il sogno è Sergio Ramos (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Al Nassr starebbe provando a parlare con il Psg per capire se fattibile una trattativa per Sergio Ramos, il club arabo fa sul serio L’Al Nassr starebbe provando a parlare con il Psg per capire se fattibile una trattativa per Sergio Ramos, il club arabo fa sul serio. Secondo quanto riportato da Marca, il difensore spagnolo potrebbe raggiungere Ronaldo nel campionato arabo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Alstarebbe provando a parlare con il Psg per capire se fattibile una trattativa per, il club arabo fa sul serio L’Alstarebbe provando a parlare con il Psg per capire se fattibile una trattativa per, il club arabo fa sul serio. Secondo quanto riportato da Marca, il difensore spagnolo potrebbe raggiungere Ronaldo nel campionato arabo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

