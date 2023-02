Al-Nassr, interesse per Sergio Ramos: lo spagnolo è in scadenza con il Psg (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Al-Nassr non sembra avere intenzione di fermarsi nel prossimo futuro in ambito mercato, e ora prova ad aggiustare anche l’assetto difensivo. Secondo quanto riporta Marca, il club saudita sarebbe interessato alle prestazioni di Sergio Ramos, in scadenza di contratto con il PSG il prossimo 30 giugno. Si ricomporrebbe in questo modo la coppia che tanto ha vinto a Madrid con Cristiano Ronaldo. Il difensore spagnolo nei giorni scorsi ha annunciato l’addio alla Nazionale spagnola. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 febbraio 2023) L’Al-non sembra avere intenzione di fermarsi nel prossimo futuro in ambito mercato, e ora prova ad aggiustare anche l’assetto difensivo. Secondo quanto riporta Marca, il club saudita sarebbe interessato alle prestazioni di, indi contratto con il PSG il prossimo 30 giugno. Si ricomporrebbe in questo modo la coppia che tanto ha vinto a Madrid con Cristiano Ronaldo. Il difensorenei giorni scorsi ha annunciato l’addio alla Nazionale spagnola. SportFace.

