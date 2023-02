Agnelli: «Superlega necessaria. Il monopolio UEFA va spezzato» (Di sabato 25 febbraio 2023) Andrea Agnelli torna a parlare. L’ormai ex presidente della Juventus lo fa in una lunghissima intervista rilasciata al quotidiano olandese de Telegraaf, nella quale affronta svariati temi del calcio del futuro e del passato, dai rapporti con la UEFA alla necessità di realizzare una nuova Superlega, passando per le relazioni personali con Aleksander Ceferin, numero L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 25 febbraio 2023) Andreatorna a parlare. L’ormai ex presidente della Juventus lo fa in una lunghissima intervista rilasciata al quotidiano olandese de Telegraaf, nella quale affronta svariati temi del calcio del futuro e del passato, dai rapporti con laalla necessità di realizzare una nuova, passando per le relazioni personali con Aleksander Ceferin, numero L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Agnelli al #Telegraf sulla #Superlega: 'Sotto sotto, c'è abbastanza entusiasmo per le iniziative dei nuovi campion… - tancredipalmeri : Sorpresa sorpresa: l’olandese De Telegraaf che intervista Andrea Agnelli per la prima volta dalla sua squalifica, ‘… - FiliFuli : RT @SCUtweet: #Agnelli a Telegraaf ?? L'entusiasmo per l'idea di nuovi campionati (#Superlega) c'è tra molti club e anche tra giocatori, ti… - CalcioFinanza : L'ex presidente della #Juventus Andrea #Agnelli torna a parlare: «#Superlega necessaria, serve un campionato europe… - psbrdx : RT @tancredipalmeri: Sorpresa sorpresa: l’olandese De Telegraaf che intervista Andrea Agnelli per la prima volta dalla sua squalifica, ‘riv… -