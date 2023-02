Agnelli: «Sistema Uefa non è prova per il futuro. Premier? Ecco cosa penso» (Di sabato 25 febbraio 2023) Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha parlato di Uefa, Superlega e Premier League al Telegraaf Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, ha parlato di Uefa, Superlega e Premier League al Telegraaf. Le sue dichiarazioni: ATTACCO ALL’Uefa – «A loro non interessano i problemi dei club. Come governanti, vogliono mantenere tutto com’era, ogni cambiamento è contrastato. Ecco perchè il Sistema non è a prova di futuro». MINACCIA Premier – «Il dominio inglese minaccia anche il calcio europeo. Dai quarti di finale in poi, la Champions League riguarda i club inglesi e altri tre o quattro come Barcellona, Real Madrid, PSG e Bayern Monaco, con l’occasionale outsider come ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Andrea, ex presidente della Juventus, ha parlato di, Superlega eLeague al Telegraaf Andrea, ex presidente della Juventus, ha parlato di, Superlega eLeague al Telegraaf. Le sue dichiarazioni: ATTACCO ALL’– «A loro non interessano i problemi dei club. Come governanti, vogliono mantenere tutto com’era, ogni cambiamento è contrastato.perchè ilnon è adi». MINACCIA– «Il dominio inglese minaccia anche il calcio europeo. Dai quarti di finale in poi, la Champions League riguarda i club inglesi e altri tre o quattro come Barcellona, Real Madrid, PSG e Bayern Monaco, con l’occasionale outsider come ...

