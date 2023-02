Agnelli: “Mi sono dimesso perché l’indagine riguarda me. La Superlega…” (Di sabato 25 febbraio 2023) Andrea Agnelli torna a parlare: dopo aver lasciato la carica di presidente della Juventus (QUI il discorso d’addio), l’imprenditore ha rilasciato una lunga intervista al Telegraaf. L’ex numero uno bianconero ha raccontato, sulle pagine dello storico quotidiano olandese, il motivo delle sue dimissione e la possibilità di ritornare, in un futuro, nel mondo del calcio. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Andreatorna a parlare: dopo aver lasciato la carica di presidente della Juventus (QUI il discorso d’addio), l’imprenditore ha rilasciato una lunga intervista al Telegraaf. L’ex numero uno bianconero ha raccontato, sulle pagine dello storico quotidiano olandese, il motivo delle sue dimissione e la possibilità di ritornare, in un futuro, nel mondo del calcio. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Perché punizioni dure ai danni della #Juventus sono più certe dall'#UEFA che dalla #FIGC? Perché se gli illeciti di… - ZZiliani : Dunque il mondo-Juve scopre di colpo che le 'manovre stipendi' sono per il club un punto debole: in effetti, da sol… - ZZiliani : E sì, non vorremmo proprio essere nei panni di #Agnelli e dei componenti del vecchio Cda bianconero. Fra poco inizi… - GirasoleM : RT @JU29ROTEAM: ?? Agnelli sulla squalifica: 'La sospensione mi è stata imposta dalla FIGC (...) ma non sono stato ascoltato e non ho potuto… - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVENTUS - L'ex presidente Agnelli: 'Non sono stato ascoltato e non ho potuto difendermi, le mie dimissioni sono arriva… -