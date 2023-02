Agnelli: «La Superlega è necessaria. Il monopolio Uefa deve essere spezzato» (Di sabato 25 febbraio 2023) Andrea Agnelli, oramai ex presidente della Juventus, è tornato a parlare in un’intervista rilasciata al De Telegraaf sui temi della Superlega e dei motivi per i quali ha deciso di aderire al nuovo progetto di calcio. «Il monopolio della Uefa deve essere spezzato per dare ai club un futuro finanziariamente stabile. Un futuro in cui i club non cadano nel caso non si qualificano una volta per le competizioni europee. Questo è un problema per qualsiasi club. L’Ajax è diventato campione d’Olanda nel 2019, ha vinto la coppa e la Supercoppa e ha disputato le semifinali di Champions League. Due mesi dopo, il club avrebbe potuto essere eliminato nel turno preliminare della nuova Champions League. Con una tale incertezza, non è possibile come club prendere ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023) Andrea, oramai ex presidente della Juventus, è tornato a parlare in un’intervista rilasciata al De Telegraaf sui temi dellae dei motivi per i quali ha deciso di aderire al nuovo progetto di calcio. «Ildellaper dare ai club un futuro finanziariamente stabile. Un futuro in cui i club non cadano nel caso non si qualificano una volta per le competizioni europee. Questo è un problema per qualsiasi club. L’Ajax è diventato campione d’Olanda nel 2019, ha vinto la coppa e la Supercoppa e ha disputato le semifinali di Champions League. Due mesi dopo, il club avrebbe potutoeliminato nel turno preliminare della nuova Champions League. Con una tale incertezza, non è possibile come club prendere ...

