Agnelli: 'Dimissioni dalla Juventus? Arrivate per un'indagine penale che mi riguarda'

Torna a parlare l'ex presidente bianconero: 'La prima udienza preliminare è il 27 marzo. Lì si deciderà se il caso si fermerà o ...

