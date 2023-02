Agnelli: “Con una tale incertezza, non è possibile come club prendere decisioni sostenibili e sane a lungo termine” (Di sabato 25 febbraio 2023) Andrea Agnelli è tornato a parlare al quotidiano olandese ‘De Telegraaf’, a proposito del progetto della Superlega che coinvolgeva la Juventus. È sempre tempo di parlare di Superlega. Specialmente in questi giorni, dopo che due ex giudici della Corte di Giustizia della UE hanno dichiarato che secondo loro la sentenza della prossima primavera sarà favorevole Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 febbraio 2023) Andreaè tornato a parlare al quotidiano olandese ‘De Telegraaf’, a proposito del progetto della Superlega che coinvolgeva la Juventus. È sempre tempo di parlare di Superlega. Specialmente in questi giorni, dopo che due ex giudici della Corte di Giustizia della UE hanno dichiarato che secondo loro la sentenza della prossima primavera sarà favorevole Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

