Agnelli: «Ceferin si sente un re e parla come un primo ministro» (Di sabato 25 febbraio 2023) L’ex presidente della Juve, Andrea Agnelli, tra gli ideatori della Superlega quando era a capo dell’Eca e oggi fuori dal mondo Uefa, ha parlato in una lunga intervista al giornale olandese de Telegraaf dell’importanza che la Superlega avrebbe per sovvertire l’ordine costituito dalla Uefa Agnelli batte sull’importanza di portare avanti un tale progetto e spiega che anche se la Superlega venisse sconfitta davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, non si fermerebbe: «Ho 47 anni e quindi sono troppo giovane per non fare nulla. come europeo impegnato ho piena fiducia nel tribunale, ma non voglio speculare sull’esito, anche se spero che la sentenza cambi lo status quo. Si sa, questo è il calcio e il motto della Juventus è “fino alla fine”. In altre parole, dobbiamo aspettare la Corte prima di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023) L’ex presidente della Juve, Andrea, tra gli ideatori della Superlega quando era a capo dell’Eca e oggi fuori dal mondo Uefa, hato in una lunga intervista al giornale olandese de Telegraaf dell’importanza che la Superlega avrebbe per sovvertire l’ordine costituito dalla Uefabatte sull’importanza di portare avanti un tale progetto e spiega che anche se la Superlega venisse sconfitta davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, non si fermerebbe: «Ho 47 anni e quindi sono troppo giovane per non fare nulla.europeo impegnato ho piena fiducia nel tribunale, ma non voglio speculare sull’esito, anche se spero che lanza cambi lo status quo. Si sa, questo è il calcio e il motto della Juventus è “fino alla fine”. In altre parole, dobbiamo aspettare la Corte prima di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #SuperLeague | La lunga intervista di Andrea #Agnelli al @telegraaf: il monopolio #UEFA e il rapporto con #Ceferin - vanda235 : RT @JU29ROTEAM: ?? Agnelli a Telegraaf: 'Non è strano che ci sia un solo candidato alla presidenza sia della UEFA che della FIFA? In partico… - Juveatrestelle : RT @JU29ROTEAM: ?? Ceferin su Agnelli nel docu Apple: 'Bandirò quella persona dalla mia vita, chi mi tradisce non lo perdoneró mai. Sono il… - NadiaCesa : RT @JU29ROTEAM: ?? Ceferin su Agnelli nel docu Apple: 'Bandirò quella persona dalla mia vita, chi mi tradisce non lo perdoneró mai. Sono il… - automatikos : RT @JU29ROTEAM: ?? Ceferin su Agnelli nel docu Apple: 'Bandirò quella persona dalla mia vita, chi mi tradisce non lo perdoneró mai. Sono il… -