Agguato ad Alatri: c'è un indagato, si cerca ancora l'arma (Di sabato 25 febbraio 2023) Una persona sarebbe iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Frosinone in relazione all'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso in un Agguato ad Alatri la sera del 30 gennaio. Come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaRomaLazio : Agguato ad Alatri: c'è un indagato, si cerca ancora l'arma. Mercoledì una fiaccolata per ricordare il 19enne Thomas… - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Per il delitto Thomas Bricca ad Alatri,l'amico 20enne della vittima, ritenuto il vero bersaglio dell'agguato mortale,… - FrancoScarsell2 : Per il delitto Thomas Bricca ad Alatri,l'amico 20enne della vittima, ritenuto il vero bersaglio dell'agguato mortal… - Lazio_TV : Ieri sera tanta commozione sul luogo dell'agguato. - infoitinterno : Alatri, la comunità si ferma per Thomas Bricca: centinaia di fiaccole sul luogo dell’agguato. Le immagini -