Aggressione liceo a Firenze, cresce l'adesione per la manifestazione del 4 marzo (Di sabato 25 febbraio 2023) Fp Cgil e Flc Cgil sostengono l'appello delle Rsu fiorentine: "Difendiamo la scuola e la Costituzione". La preside Savino presenta denuncia per lo striscione all'ingresso della scuola Leggi su lanazione (Di sabato 25 febbraio 2023) Fp Cgil e Flc Cgil sostengono l'appello delle Rsu fiorentine: "Difendiamo la scuola e la Costituzione". La preside Savino presenta denuncia per lo striscione all'ingresso della scuola

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... myrtamerlino : Il ministro #Valditara nei giorni scorsi ha preferito non commentare la violenta aggressione fuori da un liceo a… - sbonaccini : Il Governo resta in silenzio sull'aggressione di militanti fascisti fuori dal liceo di Firenze sabato scorso, in co… - elio_vito : Aggressione squadrista da militanti di estrema destra a studenti davanti un liceo a Firenze. Aspettiamo parole di c… - PaoloPaolacci1 : RT @ardigiorgio: 'C’era questo volantinaggio dei ragazzi della destra. Sono usciti quelli dei Collettivi e hanno cominciato ad insultarli e… - ivan71439634 : RT @ardigiorgio: 'C’era questo volantinaggio dei ragazzi della destra. Sono usciti quelli dei Collettivi e hanno cominciato ad insultarli e… -

Aggressione liceo a Firenze, cresce l'adesione per la manifestazione del 4 marzo Fp Cgil e Flc Cgil sostengono l'appello delle Rsu fiorentine: "Difendiamo la scuola e la Costituzione". La preside Savino presenta denuncia per lo striscione all'ingresso della scuola I docenti del Machiavelli di Firenze contro l'aggressione fascista: 'Promuoviamo valori della Costituzione' ...e cittadini siamo stati profondamente scossi dall'aggressione ... perpetrata ai danni di alcuni studenti del Collettivo del Liceo ... ribadiamo altresì il nostro impegno a esercitare la funzione di ... Fp Cgil e Flc Cgil sostengono l'appello delle Rsu fiorentine: "Difendiamo la scuola e la Costituzione". La preside Savino presenta denuncia per lo striscione all'ingresso della scuola...e cittadini siamo stati profondamente scossi dall'... perpetrata ai danni di alcuni studenti del Collettivo del... ribadiamo altresì il nostro impegnoesercitare la funzione di ...