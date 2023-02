Affondo con offertona da 120 milioni | Inzaghi trema

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattiaferraresi : RT @gba_mm: Una bellissima intervista di @FrancesDiBi a @VeraJourova, vicepresidente della Commissione Ue con affondo sulla libertà dei med… - VaughanVane : @alesallusti Non è un affondo il suo, è un abbraccio all'imperialismo russo insieme al suo amico Berlusconi e Salvi… - gba_mm : Una bellissima intervista di @FrancesDiBi a @VeraJourova, vicepresidente della Commissione Ue con affondo sulla lib… - geompatrizia1 : @Precarioillumi1 Doppio salto mortale con affondo......in una parola???? Trombatona!?????? - Alessan83492964 : RT @FuncatGrazia: L'affondo di Elly Schlein: 'Meloni non fa che colpire deboli, donne e pensioni' -

Un vero e propriocontro chi gestisce la sanità in Umbria, un continuo di stoccate senza ... riferimenti su fatti che devono essere ancora giudicati, e tanti altri passaggi,singole ...Ma di cosa si tratta Questo flusso tiepido è una semplice risposta all'freddo avvenuto sulla penisola iberica ed il nord Africa. La bassa pressione sta spingendo,forza, aria ...

Maggioranza con il fiatone, il Pd affonda il colpo AlessioPorcu.it

Lavori in via Roma, via i marciapiedi: e in zona passeggiano tranquilli i topi. I residenti: allarme igienico- quotidianodipuglia.it

L'affondo della Corte dei Conti: «In Calabria diffuso illecito nell ... Corriere della Calabria

GROSSO: "irruzione ARTICA e arrivo della NEVE su parte del nord ... MeteoLive.it

Giulio Mogol Consigliere per la Cultura ma le prime dichiarazioni fanno discutere ExibArt

Non c’è nessun piano di pace cinese. Nel giorno dell’anniversario della guerra Pechino smentisce una possibile mediazione nel conflitto ucraino. Almeno nel senso stretto del termine. Ieri mattina il m ...Camila Giorgi rifila un doppio 6-0 all'americana. La ceca Siniakova è troppo per Elisabetta Cocciaretto. L'altra semifinale sarà McNally-Peterson. Due delle last 4 non saranno proprio di ...