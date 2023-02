Affaritaliani.it fa opinione e ispira Maurizio Crozza Dalle sopracciglia di Bonaccini a Messina Denaro (Di sabato 25 febbraio 2023) "Bonaccini si è tatuato le sopracciglia: l'emblema di una sinistra vanitosa", il caso sollevato da Affaritaliani.it ispira Crozza che Segui su Affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 25 febbraio 2023) "si è tatuato le: l'emblema di una sinistra vanitosa", il caso sollevato da.itche Segui su.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Brennosenone1 : @Affaritaliani Vorrei far presente a tutti i giornalisti che non conoscono la costituzione, che l’Italia non è una… - LuciaAgostini2 : RT @baxter017c: Zelensky vendicativo e malignetto: per insultare Berlusconi colpisce Meloni - - edoludo : RT @baxter017c: Zelensky vendicativo e malignetto: per insultare Berlusconi colpisce Meloni - - baxter017c : Zelensky vendicativo e malignetto: per insultare Berlusconi colpisce Meloni - - QPeriscopica : @ilriformista @claudiafusani Errore, quello di Z., attaccare B. per convinzioni forse non solo personali ma di anch… -