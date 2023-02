Affari tuoi su Rai 1 al posto dei Soliti Ignoti: ecco quando inizia (Di sabato 25 febbraio 2023) Torna Affari tuoi e non con un appuntamento settimanale, ma ogni giorno a partire dalle 20 e 35 dopo ‘Cinque Minuti’ il programma televisivo con Bruno Vespa. Un gioco molto seguito dai telespettatori che consiste nel ‘gioco delle scatole’ all’interno delle quali ci sono dei premi e il giocatore dovrà cercare di individuare quella con la vincita più alta, pari a 500mila euro. Sono 20 i giocatori, ognuno in rappresentanza di una regione italiana, e in possesso di un ‘pacco’ con un contenuto segreto. Il concorrente sceglierà uno alla volta un pacco da eliminare fino a restare con un’unica scatola e sperare di vincere il premio più alto. Quali sono stati i conduttori che si sono avvicendati Sono diversi i conduttori che si sono alternati alla guida del programma: Flavio Insinna, ma anche Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Max Giusti e Carlo Conti. Ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 febbraio 2023) Tornae non con un appuntamento settimanale, ma ogni giorno a partire dalle 20 e 35 dopo ‘Cinque Minuti’ il programma televisivo con Bruno Vespa. Un gioco molto seguito dai telespettatori che consiste nel ‘gioco delle scatole’ all’interno delle quali ci sono dei premi e il giocatore dovrà cercare di individuare quella con la vincita più alta, pari a 500mila euro. Sono 20 i giocatori, ognuno in rappresentanza di una regione italiana, e in possesso di un ‘pacco’ con un contenuto segreto. Il concorrente sceglierà uno alla volta un pacco da eliminare fino a restare con un’unica scatola e sperare di vincere il premio più alto. Quali sono stati i conduttori che si sono avvicendati Sono diversi i conduttori che si sono alternati alla guida del programma: Flavio Insinna, ma anche Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Max Giusti e Carlo Conti. Ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Affari tuoi su Rai 1 al posto dei Soliti Ignoti: ecco quando inizia - Cinzia59391505 : @a_cremo @PoonawalaPranav @UunistaU @ComVentotene Qualcuno ha chiesto il tuo parere? Fatti gli affari tuoi mi pare… - labuatta : @Nadamario2 @LiberoPetrucci @EnricoLetta Boccalona sarai tu. Tu ti esprimi, io ti rispondo: di chiama dialettica. S… - mattiamattiaaa : sulla rete ammiraglia. Un solo punto di share a quell’ora vale moltissimo. E Vespa andrà a collocarsi tra il Tg1, c… - pauls1138 : @affari_politici Cazzi tuoi, figurati se non sapevi che non avevi maturato gli anni della pensione caro ex archivis… -