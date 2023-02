AEW | Rivelata forse la data di uscita di AEW Fight Forever da Best Buy

(Di sabato 25 febbraio 2023) Sembrerebbe ora essere chiara ladi rilascio del gioco targato AEW, ovvero. Il gioco ha già ricevuto la targhetta “T” come “Teen”. Stando a ciò, i fan per ovvie ragioni si sono domandato quando ci sarà l’è se ci sarà un’effettivadel gioco in questione. Stando ad alcune fonti, sembrerebbe che ladidel gioco sia prevista per il 31 marzo. Tuttavia la cosa non è ancora confermata, non essendoci stata dichiarazione ufficiale da parte della AEW. Il gioco uscirà su PS5, Xbox Series S e X, PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Staremo a vedere cosa ne verrà fuori.

Triple H e soci cercano di strappare le stelle della All Elite, dopo un inizio di anno con i contratti in scadenza per la famiglia Khan ...Ric Flair durante il suo podcast ha rivelato di voler vedere Kenny Omega e gli Young Bucks un giorno in WWE. La All Elite Wrestling si è imposta in questi anni come una valida alternativa, e a tratti ...