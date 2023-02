Aeroporti, cosa si sa degli scanner che fanno la “tac” ai bagagli a Fiumicino e Malpensa (Di sabato 25 febbraio 2023) Tornare a viaggiare in aereo come prima delle restrizioni introdotte dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. A Fiumicino, Linate e anche Malpensa stanno diventando operative le nuove apparecchiature, sofisticate e di ultima generazione, di controllo del bagaglio a mano: si chiamano Eds C3 - Explosive Detection System standard della Smiths Detection. Utilizzano una tecnologia all’avanguardia: scanner a raggi X per tomografia computerizzata, in grado quindi di produrre un’immagine 3D di trolley e zaini. Una vera e propria Tac, in grado quindi di permettere ai passeggeri di non dover più togliere le apparecchiature elettroniche dai propri bagagli né di dover per forza svuotare bottigliette o altri contenitori di liquidi prima dell'imbarco. Leggi su tg24.sky (Di sabato 25 febbraio 2023) Tornare a viaggiare in aereo come prima delle restrizioni introdotte dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. A, Linate e anchestanno diventando operative le nuove apparecchiature, sofisticate e di ultima generazione, di controllo delo a mano: si chiamano Eds C3 - Explosive Detection System standard della Smiths Detection. Utilizzano una tecnologia all’avanguardia:a raggi X per tomografia computerizzata, in grado quindi di produrre un’immagine 3D di trolley e zaini. Una vera e propria Tac, in grado quindi di permettere ai passeggeri di non dover più togliere le apparecchiature elettroniche dai propriné di dover per forza svuotare bottigliette o altri contenitori di liquidi prima dell'imbarco.

