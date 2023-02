Addio all’autovelox su queste strade | la decisione della Cassazione

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 25 febbraio 2023) Nuove regole dallain merito a determinati autovelox: non si dovranno più pagare multe, ma solo in alcuneAnnullata la multa per superamento dei limiti di velocità rilevati con l’autovelox. Questa la novità in arrivo dalla, ma solamente in determinati casi. Gli autovelox più insidiosi sono quelli sudove si cammina spediti, perché per distrazione di pochi secondi si può prendere la multa per eccesso di velocità nonostante si stia andando piano. Autovelox, novità dalla– ilovetrading.itPer non parlare di quelli sulle autoo sulimitrofe, che spesso per disattenzione vengono confusi con i cartelli dei tutor. Ma con le nuove regole, alcunesaranno salve dai controlli automatici di ...