Addio a Maurizio Costanzo, la camera ardente in Campidoglio (Di sabato 25 febbraio 2023) La camera ardente al Campidoglio è stata aperta oggi, sabato 25 febbraio, per Maurizio Costanzo. Sarà possibile rendere omaggio al giornalista che ha cambiato la televisione italiana, fino a questa sera alle ore 18 e domani dalle 10 alle 18. È raccomandato l’uso delle mascherine. I funerali solenni, disposti dal Ministero della Cultura, si terranno L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Laalè stata aperta oggi, sabato 25 febbraio, per. Sarà possibile rendere omaggio al giornalista che ha cambiato la televisione italiana, fino a questa sera alle ore 18 e domani dalle 10 alle 18. È raccomandato l’uso delle mascherine. I funerali solenni, disposti dal Ministero della Cultura, si terranno L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Addio a Maurizio #Costanzo, il celebre conduttore e giornalista aveva 84 anni. - EzioGreggio : Addio Maurizio. Grazie per l’incontro con Enzo.Un mese fa ero ospite della tua trasmissione radio:hai riso tanto su… - fanpage : Addio a Maurizio Costanzo, il giornalista, conduttore, autore e sceneggiatore si è spento a 84 anni. - damy85twit : RT @RaiTre: L’addio a uno dei pilastri della storia della tv e del giornalismo: Maurizio Costanzo. Una figura rassicurante che per decenni… - TgrRai : I funerali di #MaurizioCostanzo si terranno lunedì 27 febbraio alle ore 17 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza… -