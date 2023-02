Addio a Maurizio Costanzo, la camera ardente in Campidoglio (Di sabato 25 febbraio 2023) La camera ardente al Campidoglio è stata aperta oggi, sabato 25 febbraio, per Maurizio Costanzo. Sarà possibile rendere omaggio al giornalista che ha cambiato la televisione italiana, fino a questa sera alle ore 18 e domani dalle 10 alle 18. È raccomandato l’uso delle mascherine. I funerali solenni, disposti dal Ministero della Cultura, si terranno L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Laalè stata aperta oggi, sabato 25 febbraio, per. Sarà possibile rendere omaggio al giornalista che ha cambiato la televisione italiana, fino a questa sera alle ore 18 e domani dalle 10 alle 18. È raccomandato l’uso delle mascherine. I funerali solenni, disposti dal Ministero della Cultura, si terranno L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : Addio a #MaurizioCostanzo: #Mediaset cambia programmazione - chetempochefa : Addio a Maurizio #Costanzo, il celebre conduttore e giornalista aveva 84 anni. - EzioGreggio : Addio Maurizio. Grazie per l’incontro con Enzo.Un mese fa ero ospite della tua trasmissione radio:hai riso tanto su… - GhostdogRunner : RT @RaiNews: Maltese è stato attivo anche come autore televisivo, collaborando con Corrado Guzzanti nel programma satirico 'Il caso Scafrog… - Jessiccuccia36 : RT @localteamtv: Addio a Maurizio Costanzo, Maria De Filippi riceve condoglianze dalle persone giunte alla camera ardente allestita in Camp… -