Addio a Costanzo | Gori | “Colto | curioso e sensibile | è stato il nostro David Letterman”

"Per parecchi anni – ricorda Giorgio Gori – sono stato direttore di Maurizio Costanzo, considerando che ho ricoperto l'incarico di responsabile dei palinsesti nel 1989 e di direttore di Canale5 dal 1991 al 1996 e dal 1999 al 2001. Era il personaggio di punta della mia rete e un mio interlocutore molto frequente. Mi recavo a Roma una volta alla settimana e trovavo sempre il tempo per trascorrere mezz'ora o un'ora per chiacchierare con lui e fare il punto sul lavoro, sulla rete e sul mondo. Era una persona straordinariamente attenta e sensibile, un testimone molto interessante di quello che di volta in volta accadeva intorno a noi. Così siamo diventati amici: anche quando gli raccontavo le mie vicende personali è sempre stato molto affettuoso e nel 1995 quando ho sposato Cristina Parodi ha voluto farmi ...

