Acqua di rosmarino, la mia nonna la usava così (Di sabato 25 febbraio 2023) Acqua di rosmarino, il rimedio naturale capelli sani e lucenti Tra tutti i rimedi fai da te, il rosmarino (e l'alloro, n.d.r.) è tra i più quotati del momento. Con il suo impiego corretto, infatti, si ottiene un'Acqua speciale, perfetta per la chioma! Si tratta di un rimedio antico che ora spopola sui social ma che risale a molti anni or sono. Non a caso era uno dei tanti che la mia nonna amava fare! Se anche voi, siete curiose di saperne di più, restate sintonizzate… vi spiegheremo ogni cosa! Acqua di rosmarino: di cosa si tratta I capelli fini non sono per sottili, attenzione. Sono piuttosto fragili a causa di una crescita rallentata e ad un ispessimento quasi impercettibile, dovuto ad un follicolo stressato e poco attivo. In commercio esistono prodotti appositi per ...

