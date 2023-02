Acqua delle patate: non buttarla mai! La soluzione efficace, zero sprechi (Di sabato 25 febbraio 2023) Avete intenzione di bollire le patate per una ricettina sfiziosa? Non buttate l’Acqua di cottura, riciclatela per pulire una serie di cose in casa, a costo zero e in modo ecologico. Una volta scoperto questo metodo alternativo, conosciuto da sempre, ma oggi dimenticato, non comprerete più detersivi specifici per ogni angolo della vostra dimora. Vi basterà mettere sul fuoco un tegame, tuffare i nostri amati tuberi e utilizzare il liquido per vedere le vostre stanze splendere di luce nuova. Curiose? Iniziamo con i consigli ad hoc! Iniziamo dalla pulizia dei pavimenti. L’Acqua di cottura delle patate ha un naturale potere sgrassante, ideale per la ceramica e il gres (sconsigliato, invece, per la pietra naturale e il marmo). Versatela in un secchio, immergetevi un panno, strizzatelo e ... Leggi su donnaup (Di sabato 25 febbraio 2023) Avete intenzione di bollire leper una ricettina sfiziosa? Non buttate l’di cottura, riciclatela per pulire una serie di cose in casa, a costoe in modo ecologico. Una volta scoperto questo metodo alternativo, conosciuto da sempre, ma oggi dimenticato, non comprerete più detersivi specifici per ogni angolo della vostra dimora. Vi basterà mettere sul fuoco un tegame, tuffare i nostri amati tuberi e utilizzare il liquido per vedere le vostre stanze splendere di luce nuova. Curiose? Iniziamo con i consigli ad hoc! Iniziamo dalla pulizia dei pavimenti. L’di cotturaha un naturale potere sgrassante, ideale per la ceramica e il gres (sconsigliato, invece, per la pietra naturale e il marmo). Versatela in un secchio, immergetevi un panno, strizzatelo e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannocchia : 'Ho una dacia, un vigneto, un giardino. L’orto. C'è la mia acqua, ci sono i miei pozzi. Lì c’è la mia voglia di pac… - UffiziGalleries : Un'elegante architettura affacciata sull'acqua. Un paesaggio roccioso. In un'atmosfera rarefatta, figure di santi,… - Focus_it : Avete mai sentito parlare del Pozzo di Thor, un cratere marino che si trova in Oregon? Il momento migliore per osse… - limx94 : RT @mannocchia: 'Ho una dacia, un vigneto, un giardino. L’orto. C'è la mia acqua, ci sono i miei pozzi. Lì c’è la mia voglia di pace', mi h… - Ludio14 : RT @mannocchia: 'Ho una dacia, un vigneto, un giardino. L’orto. C'è la mia acqua, ci sono i miei pozzi. Lì c’è la mia voglia di pace', mi h… -