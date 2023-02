Accadde oggi | 25 febbraio | Careca realizza uno dei gol più belli con la maglia del Napoli

Leggi su contropiedeazzurro

(Di sabato 25 febbraio 2023) Uno slalom pazzesco a beffare Bianchi e Mandorlini per poi infilare in rete alle spalle di uno dei portieri più forti degli anni 80/90, Walter Zenga. Era il 251990, esattamente 33 anni fa Antoniometteva a segno uno dei gol piùti inazzurra. Il, in corsa per lo scudetto insieme al Milan, era di scena a San Siro contro l’Inter di Giovanni Trapattoni. Al 7? del primo tempo il centravanti brasiliano si involò palla al piede verso la porta nerazzurra, evitò con un grande dribbling i giocatori interisti e realizzò il gol che portò in vantaggio il. La gara, però, non ebbe esito positivo per gli azzurri di Riccardo Bigon, che subirono la rimonta da parte dei nerazzurri, e persero 3 a 1. Al termine del campionato il ...