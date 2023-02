Abbandono di rifiuti al ponte Tibaldi: l’assessore Rosa chiede senso civico (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nella giornata di ieri ci è stato segnalato l’Abbandono di rifiuti nella zona del ponte Tibaldi. Immediatamente abbiamo allertato il caposervizio Asia e di conseguenza gli ispettori che ringraziamo per essersi attivata tempestivamente: oggi, come si evince dalle foto, l’area è completamente ripulita. Tuttavia chiediamo ai cittadini di collaborare a tenere pulita la città evitando di abbandonare rifiuti tantopiú in aree di pregio, recentemente realizzate e oggetto di interventi di valorizzazione come quelle a ridosso del ponte Tibaldi” Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nella giornata di ieri ci è stato segnalato l’dinella zona del. Immediatamente abbiamo allertato il caposervizio Asia e di conseguenza gli ispettori che ringraziamo per essersi attivata tempestivamente: oggi, come si evince dalle foto, l’area è completamente ripulita. Tuttavia chiediamo ai cittadini di collaborare a tenere pulita la città evitando di abbandonaretantopiú in aree di pregio, recentemente realizzate e oggetto di interventi di valorizzazione come quelle a ridosso del” Lo dichiaraall’Ambiente Alessandro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

