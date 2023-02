A festival finito, ho fatto la secchiona: ho cercato i testi completi per capire meglio. Così ho appreso che i rapper hanno il cuore tenero. Anzi, fragile... (Di sabato 25 febbraio 2023) Ho seguito Sanremo come tutti: a spizzichi e bocconi, criticando i vestiti, commentando i presentatori, ammirando le scenografie, annoiandomi ai monologhi, lamentando la mancanza di sketch comici, apprezzando l’orchestra, valutando le voci e cercando di evitare il confronto con la Sanremo dei miei anni d’oro, periodo Celentano e dintorni: a ogni tempo la sua musica. Danda Santini direttrice di “iO Donna” (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Domandando però a ogni canzone: “Che cosa dice? Perché canta Così veloce, perché sussurra? Certo che sento, ma non capisco le parole!“. E per me, cresciuta con i cantautori, le parole contano: lì, tra le anse di un rappato o di un melodico pop, si apre il mondo dei figli, cosa amano e come lo comunicano. Così, a festival finito, ho fatto la ... Leggi su iodonna (Di sabato 25 febbraio 2023) Ho seguito Sanremo come tutti: a spizzichi e bocconi, criticando i vestiti, commentando i presentatori, ammirando le scenografie, annoiandomi ai monologhi, lamentando la mancanza di sketch comici, apprezzando l’orchestra, valutando le voci e cercando di evitare il confronto con la Sanremo dei miei anni d’oro, periodo Celentano e dintorni: a ogni tempo la sua musica. Danda Santini direttrice di “iO Donna” (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Domandando però a ogni canzone: “Che cosa dice? Perché cantaveloce, perché sussurra? Certo che sento, ma non capisco le parole!“. E per me, cresciuta con i cantautori, le parole contano: lì, tra le anse di un rappato o di un melodico pop, si apre il mondo dei figli, cosa amano e come lo comunicano., a, hola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ehigiulit : RT @smiletiziano1: Ora che questo Festival è finito, è giunto il momento di dedicare un thread a colui che ci ha regalato emozioni: José Se… - AdrianoSalis : @FratellidItalia Il festival delle minchiate non è ancora finito? Voi e i vostri giornali continuate a prendere per… - Sonia35178282 : @IsaeChia Io credo che abbiano finto di lasciarsi per cercare di alzare share in concomitanza con il festival di Sa… - thatsalelevine : da quando è finito il festival di sanremo non ho mai sentito la necessità di riascoltare la canzone di mengoni - CronacheTweet : RASOIATE • IL DAILY PODCAST DI CRONACHE ??? Nell’episodio di oggi ?? 1?? Festival #Napoli 2?? Il #Liverpool di Klop… -