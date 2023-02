A Dubai Krejcikova fa la Swiatek | suo il primo titolo ' 1000' della stagione

(Di sabato 25 febbraio 2023) "Sarà divertente" aveva detto Barboraalla bambina che l'accompagnava mano nella mano nell'ingresso in campo per la finale del "Duty Free Tennis Championships ". Promessa mantenuta: ...

"Sarà divertente" aveva detto Barboraalla bambina che l'accompagnava mano nella mano nell'ingresso in campo per la finale del "Duty Free Tennis Championships ". Promessa mantenuta: con il sorriso sulle labbra fin dal ...Barboratravolge Iga Swiatek con il punteggio di 6 - 4 6 - 2 e si laurea campionessa del Wta 1000 di2023 . Primo titolo stagionale per la ceca, che completa la settimana perfetta e scrive ...

“Sarà divertente” aveva detto Barbora Krejcikova alla bambina che l’accompagnava mano nella mano nell’ingresso in campo per la finale del “ ...Barbora Krejcikova travolge Iga Swiatek con il punteggio di 6-4 6-2 e si laurea campionessa del Wta 1000 di Dubai 2023.