A che ora gioca Camila Giorgi la semifinale contro Siniakova nel WTA di Merida: programma, tv, streaming (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo il clamoroso successo di questa notte (6-0 6-0) contro la statunitense Sloane Stephens, per Camila Giorgi è già tempo di pensare al prossimo impegno al WTA 250 di Merida 2023. L’italiana (n.68 al mondo) tornerà sul cemento messicano nella notte tra sabato e domenica non prima delle ore 3:30 e sfiderà la ceca Katerina Siniakova (testa di serie n.4) per andare a caccia di un posto nell’ultimo atto del torneo. Per approdare in semifinale, l’azzurra classe 1991 ha dovuto sconfiggere, oltre appunto a Stephens ai quarti di finale, anche l’egiziana Mayar Sherif al primo turno e la spagnola Nuria Parrizas-Diaz agli ottavi. Dall’altra parte, invece, la ceca ha battuto finora, in ordine cronologico, l’ucraina Lesia Tsurenko, la belga Yvonne Bonaventure e, questa notte, l’azzurra Elisabetta ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo il clamoroso successo di questa notte (6-0 6-0)la statunitense Sloane Stephens, perè già tempo di pensare al prossimo impegno al WTA 250 di2023. L’italiana (n.68 al mondo) tornerà sul cemento messicano nella notte tra sabato e domenica non prima delle ore 3:30 e sfiderà la ceca Katerina(testa di serie n.4) per andare a caccia di un posto nell’ultimo atto del torneo. Per approdare in, l’azzurra classe 1991 ha dovuto sconfiggere, oltre appunto a Stephens ai quarti di finale, anche l’egiziana Mayar Sherif al primo turno e la spagnola Nuria Parrizas-Diaz agli ottavi. Dall’altra parte, invece, la ceca ha battuto finora, in ordine cronologico, l’ucraina Lesia Tsurenko, la belga Yvonne Bonaventure e, questa notte, l’azzurra Elisabetta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : Non solo il Governo non ha condannato il pestaggio di #Azionestudentesca, vicina a FdI, ai danni dei giovani del li… - fabiochiusi : Ma quindi chi scriveva che l’invasione era una “fake news americana” *il giorno prima dell’invasione* ora fa i libr… - ciropellegrino : #Valditara mimimizza i fascisti di #Firenze e delegittima una dirigente scolastica. Ora monitorare che non vi sian… - Merycat16 : RT @smartypilota27: Edoardo Donnamaria..grande falso stratega manipolatore ora farà il 'romantico' fino a lunedi sera per paura che le donn… - MarioDallasta : @3filetti Forse è ora che anche tu incominci a vedere la situazione da un altro punto di vista, perché il tema non… -