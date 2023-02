900 milioni di persone a rischio per l’innalzamento dei mari (Di sabato 25 febbraio 2023) Molte grandi città del mondo, come Los Angeles, New York, Buenos Aires e Lagos, sono a rischio di inondazioni a causa dell’innalzamento del livello del mare. Anche l’Europa, con Londra e Copenhagen, non è esclusa dai potenziali effetti negativi del cambiamento climatico. Il rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale ha stimato che circa 900 milioni di persone che vivono in aree costiere in tutto il mondo subiranno gli effetti dell’innalzamento del livello del mare. Questa è una cifra impressionante, che indica l’entità del problema e la sua portata globale. l’innalzamento dei mari è una minaccia per molte città La recente pubblicazione del rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) ha evidenziato l’impatto che la dilatazione termica (il fenomeno ... Leggi su quifinanza (Di sabato 25 febbraio 2023) Molte grandi città del mondo, come Los Angeles, New York, Buenos Aires e Lagos, sono adi inondazioni a causa deldel livello del mare. Anche l’Europa, con Londra e Copenhagen, non è esclusa dai potenziali effetti negativi del cambiamento climatico. Il rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale ha stimato che circa 900diche vivono in aree costiere in tutto il mondo subiranno gli effetti deldel livello del mare. Questa è una cifra impressionante, che indica l’entità del problema e la sua portata globale.deiè una minaccia per molte città La recente pubblicazione del rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) ha evidenziato l’impatto che la dilatazione termica (il fenomeno ...

