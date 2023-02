5 alimenti antinfiammatori che fanno bene alla salute

Leggi su optimagazine

(Di sabato 25 febbraio 2023) L’infiammazione cronica è la causa di molte patologie. Per migliorare lae vivere meglio, la nutrizionista Sophie Janvier, in occasione dell’uscita del suo nuovo programma, Boost: 28 giorni per tornare in forma grazie a una dietaa, consiglia 5che hanno effettifici immediati sulla nostra. L’esperta di nutrizione, come si legge su Vogue, afferma che la dietaa può donare “più vitalità, una migliore digestione, meno dolori articolari, livelli di zucchero nel sangue più stabili e un peso corretto. È quindi ideale per tutti come misura preventiva sulla, ma anche quando si soffre di endometriosi, eczema o acne”. Ecco i 5...