24 Febbraio 2023 – Cina valuterebbe invio droni e artiglieria a Mosca se non si prenderà in considerazione sua richiesta colloqui di pace (Di sabato 25 febbraio 2023) La Cina sta valutando la possibilità di consegnare artiglieria e droni alle forze della Russia impegnate nella guerra in Ucraina. La decisione sarebbe conseguenza se non venisse presa in considerazione la proposta di Pechino di colloqui di pace per porre fine ai combattimenti. Gran Bretagna, Germania e Francia hanno offerto all'Ucraina un trattato di avvicinamento alla Nato, che le darebbe un maggiore accesso alle attrezzature militari occidentali, in cambio dell'avvio di colloqui di pace con la Russia. Gli Stati Uniti daranno altri 10 miliardi di dollari in aiuti all'Ucraina, soldi destinati al sostegno al bilancio del governo e anche per l'assistenza energetica. L'Unione Europea ha condannato l'approvazione di ieri, da ...

