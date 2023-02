Zola: “Osimhen come Drogba? Ecco cosa hanno in comune” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Gianfranco Zola descrive cosa hanno in comune Victor Osimhen e Didier Drogba, poi si sofferma sulla stagione del Napoli Gianfranco Zola, ex calciatore del Napoli, ha parlato del paragone tra Osimhen e Drogba. Ai microfoni di Prime Video, il neo vicepresidente della Lega Pro dichiara: “Victor Osimhen come Didier Drogba? E’ un paragone che non mi dispiace, sono due giocatori che hanno in comune l’energia che mettono in campo che è enorme. Oltre alla forza fisica, hanno in comune questa grande aurea. Un modo di stare in campo che trasporta anche gli altri, questa è una caratteristica importante che in pochi ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 febbraio 2023) GianfrancodescriveinVictore Didier, poi si sofferma sulla stagione del Napoli Gianfranco, ex calciatore del Napoli, ha parlato del paragone tra. Ai microfoni di Prime Video, il neo vicepresidente della Lega Pro dichiara: “VictorDidier? E’ un paragone che non mi dispiace, sono due giocatori cheinl’energia che mettono in campo che è enorme. Oltre alla forza fisica,inquesta grande aurea. Un modo di stare in campo che trasporta anche gli altri, questa è una caratteristica importante che in pochi ...

