Zoe Cristofoli, il leggings disegnato addosso. Apprezza anche Theo.. ecco come – FOTO (Di venerdì 24 febbraio 2023) Zoe Cristofoli meravigliosa su Instagram: la super modella ha pubblicato online uno scatto in cui indossa leggings che sfiorano la censura. Zoe Cristofoli è una modella amatissima dagli italiani: la nativa di Verona si è sempre contraddistinta per un look super aggressivo. Il suo corpo, veramente esplosivo, è ricoperto anche da tantissimi tatuaggi. La ragazza Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) Zoemeravigliosa su Instagram: la super modella ha pubblicato online uno scatto in cui indossache sfiorano la censura. Zoeè una modella amatissima dagli italiani: la nativa di Verona si è sempre contraddistinta per un look super aggressivo. Il suo corpo, veramente esplosivo, è ricopertoda tantissimi tatuaggi. La ragazza Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... flawslou : e anche oggi amareggiata triste delusa perché non sono nata zoe cristofoli - IlieVesimo : RT @_swalloween3_: cancro al seno a zoe cristofoli do tutto quello che ho all’unicef e vado a vivere su una montagna in tibet - _swalloween3_ : cancro al seno a zoe cristofoli do tutto quello che ho all’unicef e vado a vivere su una montagna in tibet -