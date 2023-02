Zhou e l'Alfa Romeo - Sauber a sorpresa davanti a tutti! (Di venerdì 24 febbraio 2023) E così stavolta in cima, in un'immaginaria e fittizia pole position a sorpresa, s'è issato il cinese Zhou con l'Alfa Romeo - Sauber in 1'31"610, adare un tocco tangenziale e spiazzante a questi test ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 24 febbraio 2023) E così stavolta in cima, in un'immaginaria e fittizia pole position a, s'è issato il cinesecon l'in 1'31"610, adare un tocco tangenziale e spiazzante a questi test ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Formula1WM : Il team ha inaspettatamente chiuso in cima alla classifica dei tempi alla fine della seconda giornata di test pre-s… - Piergiulio58 : F1, sorpresa Zhou: è il cinese dell'Alfa il più veloce davanti a Verstappen. - fainformazione : Formula 1, è l'Alfa Romeo di Zhou la più veloce in Bahrain nel secondo giorno di test prima del via alla stagione 2… - fainfosport : Formula 1, è l'Alfa Romeo di Zhou la più veloce in Bahrain nel secondo giorno di test prima del via alla stagione 2… - antorendina : Il best lap di #Zhou (Alfa Romeo) nel day 2 degli #F1Testing è la provadell'assoluta inattendibilità dei test. Per… -