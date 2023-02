Zelensky, l'attore che si trasformò in Churchill: un passato "leggero" e un presente in prima linea (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il politico e l?attore hanno molte cose in comune. Entrambi devono possedere carisma e passione, devono trasmettere ideali e sentimenti, avere memoria e capacità oratoria, devono saper... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il politico e l?hanno molte cose in comune. Entrambi devono possedere carisma e passione, devono trasmettere ideali e sentimenti, avere memoria e capacità oratoria, devono saper...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... clafor66 : @Fabio15339674 @ClaudeTadolti @Agenzia_Ansa Ma probabilmente lei non sa che 8 giornalisti italiani sono tenuti in o… - halfstepper : Zelensky sembra uscito da un film: un presidente ex attore che si trova sotto assedio e recita la parte perfettamen… - Gazzettino : #zelensky, l'attore che si trasformò in Churchill: un passato 'leggero' e un presente in prima linea - panellagino : RT @DiegoFusaro: Tutti pazzi per il guitto Zelensky. Tutti vanno ora in pellegrinaggio dall'attore Nato. Da Biden alla Meloni. Perché egli… - ClaudioTurazza1 : RT @DiegoFusaro: Mosca non perde mai occasione per rampognare e ridicolizzare a dovere il guitto Zelensky, attore Nato, prodotto in vitro a… -