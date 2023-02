Zelensky “Il 2023 sarà l' anno della nostra vittoria”

(Di venerdì 24 febbraio 2023) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Il 24 febbraio milioni di noi hfatto una scelta. Non una bandiera bianca, ma una bandiera blu e gialla. Non fuggire, ma affrontare. Affrontare il nemico. Resistenza e lotta”. Lo scrive su Telegram il presidente dell'Ucraina, Volodymyr, nel giorno dell'anniversario dell'invasione russa. “E' stato undi dolore, tristezza, fede e unità – aggiunge -. E questo è uninvincibilità. Sappiamo che questol'”. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Se i nostri giornali non fossero così ciecamente invaghiti di #Zelensky (“ex comico rivelatosi eroe e condottiero”,… - fattoquotidiano : Mosca attacca Zelensky e difende Berlusconi: “Rabbia impotente perché ha ricordato il Donbass al regime di Kiev” - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente Zelensky su Telegram: 'La Russia ha scelto la strada dell'assassinio, del terrore e della t… - micheladania : RT @fattoquotidiano: FdI resta sola al sit-in pro #Zelensky. #Kiev attacca ancora B. che si è convinto (come #Salvini): la gente è stufa de… - FraLauricella : #24febbraio #Zelensky: 'È stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità. E quest'anno siamo rimasti invincibili… -

- Da Pechino richiami alla carta dell'Onu. Stop alle minacce atomiche e agli attacchi al nucleare civile. Fine delle sanzioni. No attacchi ai civili. Corridoi umanitari. Ambasciatore Ue: 'Non è una ...Il 24 febbraio 2022 la Russia lanciava l'offensiva: in 365 giorni città devastate e 150mila morti. Il presidente Usa: 'Putin fermato dalla volontà di ferro del ...

Zelensky: 'un anno di dolore, ma il 2023 sarà l'anno della vittoria' - Mondo Agenzia ANSA

Zelensky, il piano per vincere la guerra nel 2023: così l'Ucraina spera grazie a Biden Money.it

Ucraina, Zelensky: "2023 sarà anno nostra vittoria" - LaPresse LAPRESSE

Zelensky: "Il 2023 sarà anno vittoria" RaiNews

Zelensky e l'anniversario della guerra in Ucraina: «Il 2023 sarà l'anno della nostra vittoria!» - Il video Open

Una delle notizie più importanti della settimana, ignorata dal telegiornale più seguito del paese. È l’accusa lanciata al Tg1, colpevole secondo l’opposizione di non aver accennato alle dure parole ri ...Il 24 febbraio 2022 la Russia lanciava l'offensiva: in 365 giorni città devastate e 150mila morti. Il presidente Usa: "Putin fermato dalla volontà di ferro di Kiev" ...