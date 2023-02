Zelensky e l’anniversario della guerra in Ucraina: «Il 2023 sarà l’anno della nostra vittoria!» – Il video (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky saluta l’anniversario dell’invasione russa con un tweet in cui ricorda che «il 24 febbraio, milioni di noi hanno fatto una scelta. Non una bandiera bianca, ma una gialloblu. Non fuggire, ma fronteggiare. Resistere & combattere. È stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità. E quest’anno siamo rimasti invincibili. Sappiamo che il 2023 sarà l’anno della nostra vittoria!». Un video con immagini emblematiche del conflitto accompagna il tweet. February 24, 2023 su Open Leggi anche: guerra in Ucraina, un anno di disinformazione: le conseguenze della ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il presidente dell’Volodymyrsalutadell’invasione russa con un tweet in cui ricorda che «il 24 febbraio, milioni di noi hanno fatto una scelta. Non una bandiera bianca, ma una gialloblu. Non fuggire, ma fronteggiare. Resistere & combattere. È stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità. E quest’anno siamo rimasti invincibili. Sappiamo che il». Uncon immagini emblematiche del conflitto accompagna il tweet. February 24,su Open Leggi anche:in, un anno di disinformazione: le conseguenze...

