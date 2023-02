Zelensky ai suoi soldati: «Siete i nuovi eroi, il futuro dell’Ucraina dipende da voi» – Il video (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Siamo forti e siamo pronti a tutto. Sconfiggeremo tutti, perché siamo l’Ucraina!». Suona la carica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha ricordato l’anniversario dell’invasione russa con un appello sui social rivolto a tutti i cittadini. «L’Ucraina ha ispirato e unito il mondo e non si fermerà fino a quando gli assassini non saranno assicurati alla giustizia», ha aggiunto il presidente. Poi, il ringraziamento a chi è in prima linea per resistere all’aggressione russa. «Sono i nuovi eroi. I difensori di Kiev, i difensori dell’Azovstal. Le imprese realizzate da intere città. Karkhiv, Chernihiv, Mariupol, Cherson, Mykholaiv, Gostomel, Volnovalka, Bucha, Irpin, Okhtyrka: città eroiche. Le capitali dell’invincibilità», ha detto Zelensky. Nel suo appello ai cittadini, il presidente ucraino ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) «Siamo forti e siamo pronti a tutto. Sconfiggeremo tutti, perché siamo l’Ucraina!». Suona la carica il presidente ucraino Volodymyr, che ha ricordato l’anniversario dell’invasione russa con un appello sui social rivolto a tutti i cittadini. «L’Ucraina ha ispirato e unito il mondo e non si fermerà fino a quando gli assassini non saranno assicurati alla giustizia», ha aggiunto il presidente. Poi, il ringraziamento a chi è in prima linea per resistere all’aggressione russa. «Sono i. I difensori di Kiev, i difensori dell’Azovstal. Le imprese realizzate da intere città. Karkhiv, Chernihiv, Mariupol, Cherson, Mykholaiv, Gostomel, Volnovalka, Bucha, Irpin, Okhtyrka: cittàche. Le capitali dell’invincibilità», ha detto. Nel suo appello ai cittadini, il presidente ucraino ha ...

