Zanetti | “Empoli | devi crederci col Napoli I miracoli esistono”

Paolo Zanetti dichiara che l'Empoli deve crederci col Napoli, perché a volte i miracoli esistono e si possono concretizzare Conferenza stampa di presentazione di Empoli-Napoli per Paolo Zanetti. L'allenatore dei toscani si esprime sulla partita alla vigilia della sfida contro il Napoli. "Non so chi tra i due sia più vicino al proprio Scudetto, perché salvarci per noi è come vincere lo Scudetto per il Napoli. Le motivazioni sono altissime per entrambi, chiaramente per vincere uno scudetto devi fare meno passi falsi. Giocare per salvarsi è difficile ma lo è ancora di più per vincere, perché bisogna avere una costanza mentale altissima. In questa partita la differenza la fa la ...

