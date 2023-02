Zanetti | «Ci crediamo | a volte i miracoli accadono»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il tecnico dell’Empoli Paoloparla in conferenza stampa della partita di domani contro il Napoli. Di seguito la conferenza stampa disul Napoli: Domani arriva la capolista, sarà quasi una gara in trasferta per la folta presenza di tifosi ospiti. Quale ricetta haper fermare il Napoli?«I nostri tifosi che sono venuti a Firenze in massa ce li avremo anche in casa. Sarà una bella sfida, con uno stadio pieno ma ci sentiamo in casa nostra. La ricetta non ce l’ho. Mi sono concentrato molto su quello che possiamo fare noi, mi interessa che continuiamo il nostro percorso. Soffrendo e non perdendo mai il coraggio delle nostre idee. Il Napoli è una squadra fantastica, però noi abbiamo dimostrato che sappiamo affrontare squadre più forte di noi e di metterla in difficoltà». Come sostituiràAkpa ...