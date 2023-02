Zalensky | ' un anno di dolore | ma 2023 sarà anno vittoria'

(Di venerdì 24 febbraio 2023) "Il 24 febbraio (2022) milioni di noi hfatto una scelta: non una bandiera bianca ma una blu e gialla. Non fuggire, ma affrontare. Resistendo e combattendo. E' stato undi, di lacrime, ...

E sappiamo che il 2023 sarà l'della nostra vittoria!": lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky sul suo account Twitter per l'anniversario dell'invasione russa del suo Paese. ...Anche quest'il festival di Sanremo non ha saputo resistere alla tentazione dei grandi pipponi, ... Sergio Mattarella apre, Volodymyrchiude il Festival di Sanremo. La notizia che il ...

