Youth League | l’Italkarate sul podio anche nella categoria Cadetti | le medaglie

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Continua senza sosta ladi Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, in scena fino a domenica 26 febbraio con oltre 1000 partecipanti. Giornata di oggi dedicata ai karateka classe Juniores, sia di kata che di kumite. E con loro, la bandiera tricolore si porta a casa altre 5che, aggiunte a quelle U21 di ieri, fa salire ilre a quota 11. Il kata femminile, proprio come ieri, vale due posti sul. Al primo posto, dunque con medaglia d’oro, la bravissima Asia Gruppioni della Fenice Karate Team che ha avuto la megliofinalissima con la francese Emma De Barros; medaglia di bronzo, poi, per Miriam Ederar del Master Rapid, già bronzo europeo 2023 giovanile a squadre, che si è impostafinalina sull’iraniana Melika Soltani. Nel kumite, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanPress_it : Ecco chi sarà l’arbitro della sfida di #YouthLeague - sportli26181512 : Ottavi Youth League, martedì alle 15 Milan-Ruh Lviv: la designazione arbitrale: La UEFA ha reso noto la squadra arb… - MilanNewsit : Ottavi Youth League, martedì alle 15 Milan-Ruh Lviv: la designazione arbitrale - sportli26181512 : Settore giovanile: il programma del weekend: Parte già di venerdì il fine settimana del Settore Giovanile rossonero… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Karate Fiamme Gialle, alla Youth League Ferrarini è oro nei 68 kg -

La concentrazione va sempre tenuta alta ma in questa squadra c'è la giusta alchimia per lottare fino in fondo per il primo posto e per raggiungere le finali di. Con l'under 20 stiamo ...... il 36enne arbitro di Belgrado, designato per la gara di Champions a San Siro tra i nerazzurri e il Porto, aveva diretto i portoghesi solo una volta, nel 2018, ma in. Diversi invece i ...

Ottavi Youth League, martedì alle 15 Milan-Ruh Lviv: la designazione arbitrale Milan News

Ottavi di Youth League, il tabellone completo: il Milan sfiderà gli ucraini del Ruh Lviv Milan News

Ottavi di Youth League, il Milan di Abate contro il Ruh Lviv Milan News 24

Mangiameli: “Il bello in Youth League è che c’è diversità tra le squadre” Pianeta Milan

Youth League, l'Italkarate sul podio anche nella categoria Cadetti: le medaglie Il Faro online

Arbitro Milan Ruh Lviv Youth League. La designazione del match valido per gli ottavi di Youth League Nella giornata di martedì è in programma il match tra Milan e Ruh Lviv, gara valida per gli ottavi ...La Nuova Generazione colleziona medaglie e cresce sui passi dei Giganti. Sofia Ferrarini si prende l’oro alla Youth League di Fujairah nel peso dei 68 kg vincendo agevolmente tutte le fasi ...