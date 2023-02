Xiaomi CIVI 3 | trapelate le presunte specifiche tecniche | ecco i dettagli

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Gli smartphoneche sono venduti in Cina sono rivolti a tutti gli utenti che amano scattare foto e registrare video con le fotocamere frontali. Secondo una recente indiscrezione giunta dal noto tipster cinese Digital Chat Station,sarebbe già a lavoro sul nuovo3, un device incentrato sulle donne dotato di potenti selfie-cam, simili ai precedenti modelli della serie. Andiamo a vedere insieme quali sono ledel prossimo3. Secondo l’affidabile tipster, il nuovo3, che potrebbe già giungere sul mercato verso il secondo trimestre del 2023, dovrebbe: sfruttare un veloce processore Dimensity 8200 di MediaTek (mentre il ...

Il nuovo3 si prepara ad arrivare sul mercato cinese con specifiche interessanti per gli appassionati di fotografia e video. Le prime indiscrezioni suggeriscono che il nuovo modello sarà dotato di ...

Xiaomi 13 Lite da conferma della sua dotazione e motra di che pasta è fatto su Geekbench ad un passo dal debutto ufficiale del Mobile World Congress 2023.La certificazione thailandese NBTC ha confermato che Xiaomi 13 Lite sarà un rebranding di Xiaomi Civi 2 e che lo smartphone sarà lanciato al MWC 2023.