WWE: Sono stati svelati i piani per Rey Mysterio a Wrestlemania

La WWE ha molti piani in cantiere per Wrestlemania. Diversi grandi match non sono ancora stati annunciati, ma abbiamo un piccolo spoiler sui piani per Rey Mysterio. Dominik Mysterio ora è nel Judgment Day. Rey Mysterio ha persino chiesto di uscire da cambiare roster, così da poter stare lontano da Dominik, ma Dom e Rhea hanno in programma di fare un viaggio a SmackDown questa settimana per vedere Mr. 6-1-9. La newsletter di Wrestling Observer ha rivelato che l'attuale piano della WWE per Wrestlemania 39 è vede Rey Mysterio affrontare finalmente suo figlio, Dominik Mysterio, in un match singolo. Si scopre che questo è sempre stato il piano, anche se non è stato ancora annunciato.

