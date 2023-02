WWE: Sami Zayn non ha sconfitto Roman Reigns per non distogliere i fan dalla storyline della Bloodline (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ad Elimination Chamber, Sami Zayn si è scontrato con Roman Reigns per l’Undisputed WWE Universal Championship in un match intenso e ricco di emozioni nella sua città natale, Montreal. Sami ha spinto il Tribal Chief al limite, ma nonostante i suoi sforzi, non è riuscito a metterlo al tappeto, a causa dell’interferenza della Bloodline. A Raw la WWE ha poi iniziato una storyline con Sami Zayn e Kevin Owens protagonisti, allontanando così entrambi i canadesi dal giro titolato. Secondo il Wrestling Observer Newsletter, c’è un buon motivo per aver negato a Sami la vittoria ad Elimination Chamber: “Il motivo è che gli ascolti che Zayn sta ottenendo sono correlati al suo collegamento ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ad Elimination Chamber,si è scontrato conper l’Undisputed WWE Universal Championship in un match intenso e ricco di emozioni nella sua città natale, Montreal.ha spinto il Tribal Chief al limite, ma nonostante i suoi sforzi, non è riuscito a metterlo al tappeto, a causa dell’interferenza. A Raw la WWE ha poi iniziato unacone Kevin Owens protagonisti, allontanando così entrambi i canadesi dal giro titolato. Secondo il Wrestling Observer Newsletter, c’è un buon motivo per aver negato ala vittoria ad Elimination Chamber: “Il motivo è che gli ascolti chesta ottenendo sono correlati al suo collegamento ...

