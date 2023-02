WWE: Il Premium Live Event ‘King of The Ring’ dovrebbe svolgersi a maggio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Arrivano conferme in merito al ritorno del Premium Live Event King of The Ring, la WWE tornerà ad inscenare il celebre torneo in un pay per view appositamente dedicato. Il noto portale di notizie Wrestlenomics ha fatto luce anche su quale potrebbe essere la data in cui si terranno le fasi finali del King of The Ring e Queen of The Ring di quest’anno. Ben due Premium Live Event a maggio Dopo WrestleMania nella schedule della WWE sarebbero in programma ben due Premium Live Event: il già confermato Backlash che si terrà il 6 maggio e King of The Ring 2023 che dovrebbe svolgersi il 27 maggio. Ricordiamo che le fasi finali delle ultime ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 febbraio 2023) Arrivano conferme in merito al ritorno delKing of The Ring, la WWE tornerà ad inscenare il celebre torneo in un pay per view appositamente dedicato. Il noto portale di notizie Wrestlenomics ha fatto luce anche su quale potrebbe essere la data in cui si terranno le fasi finali del King of The Ring e Queen of The Ring di quest’anno. Ben dueDopo WrestleMania nella schedule della WWE sarebbero in programma ben due: il già confermato Backlash che si terrà il 6e King of The Ring 2023 cheil 27. Ricordiamo che le fasi finali delle ultime ...

