WWE: i biglietti per Money in The Bank 2023 si sarebbero esauriti in un minuto (Di venerdì 24 febbraio 2023) La O2 Arena di Londra, in Inghilterra, sarà gremita fino alle travi per WWE Money in the Bank 2023. Secondo Alex McCarthy del Daily Mail, la WWE ha confermato che i biglietti in vendita generale per l’evento live premium sono andati esauriti in un minuto. McCarthy ha notato che, a un certo punto, oltre 30.000 fan si sono messi in coda su Ticketmaster cercando di assicurarsi i posti. Nonostante il presunto tutto esaurito, si dice che le prenotazioni singole e i biglietti premium verranno rilasciati nelle prossime settimane. La WWE ha annunciato il mese scorso che Money in the Bank si sarebbe svolto per la prima volta nel Regno Unito il 1° luglio. al Principality Stadium nel settembre 2022. L’organizzazione ha affermato che ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 febbraio 2023) La O2 Arena di Londra, in Inghilterra, sarà gremita fino alle travi per WWEin the. Secondo Alex McCarthy del Daily Mail, la WWE ha confermato che iin vendita generale per l’evento live premium sono andatiin un. McCarthy ha notato che, a un certo punto, oltre 30.000 fan si sono messi in coda su Ticketmaster cercando di assicurarsi i posti. Nonostante il presunto tutto esaurito, si dice che le prenotazioni singole e ipremium verranno rilasciati nelle prossime settimane. La WWE ha annunciato il mese scorso chein thesi sarebbe svolto per la prima volta nel Regno Unito il 1° luglio. al Principality Stadium nel settembre 2022. L’organizzazione ha affermato che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: i biglietti per Money in The Bank 2023 si sarebbero esauriti in un minuto - wrestlingIW : I biglietti per Money In The Bank 2023 a Londra sono terminati dopo pochi minuti. #WWE - Zona_Wrestling : WWE: Sono stati venduti molti biglietti per la puntata di Raw del 6 marzo dopo la pubblicizzazione del ritorno di J… - alxjster : NO NO NO NO NO NO 1000 EURO DI BIGLIETTI E DEVO SUBIRMI OMOS CONTRO LESNAR QUESTA DEVE PER FORZA ESSERE NA STRONZA… -