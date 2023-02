WWE: Arriva un nuovo licenziamento (Di venerdì 24 febbraio 2023) È di pochi istanti fa la notizia secondo cui sarebbe Arrivato un nuovo licenziamento in casa WWE; come ben sappiamo, la compagnia è in vendita da diverso tempo e questo ha portato ad alcuni tagli dietro le quinte, ma questo in particolare non avrebbe nulla a che fare con la situazione finanziaria della federazione di Stamford, poichè sarebbe avvenuta per altri motivi, ben piú gravi. Ecco chi è stato licenziato e perchè. Secondo Fightful, si tratterebbe di James Kimball, Vice Presidente, o forse dovremmo dire ex, del programma di reclutamento e sviluppo delle future superstars provenienti da altri backgrounds sportivi. La motivazione, come spiegato prima, non sarebbe dovuta alla situazione della WWE ma per “Violazioni delle Risorse Umane”; non sappiamo ancora quali siano nello specifico tali violazioni, ma possiamo dedurre ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 febbraio 2023) È di pochi istanti fa la notizia secondo cui sarebbeto unin casa WWE; come ben sappiamo, la compagnia è in vendita da diverso tempo e questo ha portato ad alcuni tagli dietro le quinte, ma questo in particolare non avrebbe nulla a che fare con la situazione finanziaria della federazione di Stamford, poichè sarebbe avvenuta per altri motivi, ben piú gravi. Ecco chi è stato licenziato e perchè. Secondo Fightful, si tratterebbe di James Kimball, Vice Presidente, o forse dovremmo dire ex, del programma di reclutamento e sviluppo delle future superstars provenienti da altri backgrounds sportivi. La motivazione, come spiegato prima, non sarebbe dovuta alla situazione della WWE ma per “Violazioni delle Risorse Umane”; non sappiamo ancora quali siano nello specifico tali violazioni, ma possiamo dedurre ...

