WWE | Annunciata la card della puntata di Smackdown di questa sera

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Ricochet, Braun Strowman e Madcap Moss non sono riusciti a detronizzare GUNTHER per il WWE Intercontinental Championship. Questo venerdì, i tre uniranno le loro forze contro Imperium. Nelle scorse settimane, Braun Stowman e Ricochet non sono riusciti a sconfiggere gli Undisputed WWE Tag Team Champion The Usos, mentre Madcap Moss ha fallito contro il campione intercontinentale Gunther. Ora, l’esplosivo trio composto da Moss, The Monster of All Monsters e The One and Only cercherà di tornare a vincere unendo le forze contro l’Imperium in un Six-Man Tag Team match. Inoltre, la prossima edizione divedrà il ritornoFirefly Fun House, nella sua ultima apparizione Bray aveva minacciato sia Brock Lesnar che Bobby Lashley, molto probabilmente la costruzione del match di Wyatt a WrestleMania inizierà proprio in ...